На Донеччині затримали перебіжчика із ЗСУ — ДБР

ДБР затримало військового-перебіжчика із Сімферополя. Фото: ДБР

На Донеччині затримано колишнього українського військового, обвинуваченого в державній зраді. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



Згідно з даними ДБР, після захоплення військової частини в Сімферополі 2014 року він добровільно присягнув на вірність РФ.



З початком повномасштабного вторгнення перебіжчик вступив до лав російських штурмових військ - 123-ї окремої мотострілецької бригади. У січні 2025 року він потрапив у полон до Збройних Сил України на Донеччині.



ДБР затримало його і повідомило про підозру. Наразі він перебуває під вартою, повністю визнає провину. Працівники ДБР завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.



Колишньому військовому інкримінується державна зрада за ч. 1 і 2 ст. 111 КК України. За інформацією слідства, батьки обвинуваченого досі проживають у Полтавській області.