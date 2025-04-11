Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ хоче зайти до Дніпропетровської області вже цього року — CNN

11 квітня 2025, 11:35

Армія РФ хоче зайти до Дніпропетровської області вже цього року — CNN

Українські військові стримують атаки росіян на підступах до Дніпропетровської області. Ілюстративне фото Українські військові стримують атаки росіян на підступах до Дніпропетровської області. Ілюстративне фото

Російські окупаційні війська мають намір увійти на територію Дніпропетровської області, щоб мати «козир» на майбутніх переговорах про припинення вогню. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Журналісти зазначають, що наступальні операції російської армії активізувалися по всій лінії фронту, проте поки що незрозуміло, чи це початок великого весняного наступу ЗС РФ.

Український розвідник, ім'я якого не розкривають, повідомив CNN, що за останні 10 днів російські збройні сили знову стали активнішими та перекидають додаткову живу силу та техніку для майбутніх штурмів.

«Ми бачимо це на знімках з безпілотників і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях», — сказав розвідник.

Зазначається, що головні зусилля Росії можуть бути спрямовані на захід, а не на північ від Покровська.

«Вступ до Дніпропетровської області буде знаменним моментом, оскільки це буде вперше, коли російські війська вступять на цю територію. Фактично це буде перший новий український регіон, який опиниться під частковою російською окупацією з перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому», — йдеться у матеріалі.

За даними українського картографічного сервісу DeepState, російські війська знаходяться всього за шість кілометрів від Дніпропетровської області, тоді як людей, які живуть уздовж кордону, вже евакуювали.

«Для Путіна — і цілком можливо, для американських переговорників — будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровської області може розглядатися як корисний козир у майбутніх переговорах», — пояснили автори матеріалу.

Аналіз даних CNN про бойові дії, зафіксовані Генеральним штабом України, свідчить про зростання російської активності протягом останніх двох тижнів на всіх ділянках лінії фронту, починаючи з 23 березня.

До цієї дати середня кількість щоденних зіткнень у березні становила близько 140 (за винятком одного зіткнення 11 березня). З того часу, незважаючи на коливання, середній показник становить близько 180 зіткнень на день, тобто збільшився приблизно на 30%.

У той же час, незважаючи на песимістичні оцінки, важливо зберігати певну перспективу, пише видання.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна Дніпропетровська область Фронт просування війск рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
11:49
На Луганщині окупанти закрили на в'їзд прифронтове Сватове: в ОВА розповіли, що відомо
23:00
Головне за день: Атака на Дніпро та Харків. Наступ на Сумську та Харківську області
19:45
«ДНР» розшукує шістьох громадян Непалу — ймовірно, їх завербували на війну
18:48
Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років
16:50
Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей
15:41
Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська
14:17
Армія РФ посилила наступальні операції по всій лінії фронту — CNN
13:00
У Новій Каховці комунальників змушують замальовувати номери будинків
12:42
В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей
11:46
Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини в армію РФ
10:00
ЗРГК «Панцир-С1» зафіксували агенти «АТЕШ» у Севастополі
23:00
Головне за день: У Покровську мешканців ховають у дворах. ЗСУ взяли в полон громадян Китаю
21:57
В окупованому Луганську транспортний колапс через закриття одразу трьох мостів: в ОВА розповіли, що відомо
усі новини
12:30
Війська РФ за добу 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є постраждалий
12:04
Російські військові загинули під час розмінування снаряда у Запорізькій області
11:45
Німеччина відправить Україні 4 системи ППО IRIS-T у 2025 році — Пісторіус
11:35
Армія РФ хоче зайти до Дніпропетровської області вже цього року — CNN
11:15
Одеська траса М-14 тимчасово заблокована через ожеледицю
10:35
На Донеччині затримали перебіжчика із ЗСУ — ДБР
10:26
Український винищувач знищив під Херсоном командний пункт росіян
09:59
Полк «СКАЛА» зірвав наступ РФ на Покровському напрямку
09:20
Один дрон ЗСУ знищив сарай із шістьма окупантами
09:02
Без ротацій: російські морпіхи застрягли на островах Дніпра — АТЕШ
08:48
Під час обстрілу РФ у Зарічному постраждав мирний мешканець
08:26
США не бачать сенсу в переговорах, доки не буде досягнуто припинення вогню — Держдепартамент
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:03
Бріджит Брінк залишає посаду посла США в Україні
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
22:20
Атака дронів на Житомирщині: загиблий та п'ятеро поранених, у тому числі дитина
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
21:15
Слов'янська ТЕС більше не в строю: обстріл 25 грудня виявився фатальним
20:36
«Не хочу повертатися до Росії»: СБУ допитала полоненого військового з Китаю
усі новини
ВІДЕО
Одеська траса М-14 тимчасово заблокована. Фото: кадр із відео Одеська траса М-14 тимчасово заблокована через ожеледицю
11 квітня, 11:15
Під Херсоном український МіГ-29 знищив командний пункт ЗС РФ. Ілюстративне фото Український винищувач знищив під Херсоном командний пункт росіян
11 квітня, 10:26
Полк «СКАЛА» зірвав наступ окупантів на Покровськ. Фото: кадр із відео Полк «СКАЛА» зірвав наступ РФ на Покровському напрямку
11 квітня, 09:59
Знищена російська техніка, яка рухалася у бік кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Фото: кадр із відео Російські війська намагаються просунутися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ЗСУ
10 квітня, 17:07
Український ударний безпілотник-вертоліт типу «Рамзай» RZ-500. Фото: Defense Express Історією про «супер-вертоліт» ЗСУ росіяни намагаються приховати прорахунки свого ППО — Defense Express
10 квітня, 15:59
Удар по укриттю росіян під Покровськом. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили укриття російських окупантів під Покровськом
10 квітня, 14:03

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір