Армія РФ хоче зайти до Дніпропетровської області вже цього року — CNN

Українські військові стримують атаки росіян на підступах до Дніпропетровської області. Ілюстративне фото

Російські окупаційні війська мають намір увійти на територію Дніпропетровської області, щоб мати «козир» на майбутніх переговорах про припинення вогню. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Журналісти зазначають, що наступальні операції російської армії активізувалися по всій лінії фронту, проте поки що незрозуміло, чи це початок великого весняного наступу ЗС РФ.

Український розвідник, ім'я якого не розкривають, повідомив CNN, що за останні 10 днів російські збройні сили знову стали активнішими та перекидають додаткову живу силу та техніку для майбутніх штурмів.

«Ми бачимо це на знімках з безпілотників і чуємо, як вони говорять про це в радіоперехопленнях», — сказав розвідник.

Зазначається, що головні зусилля Росії можуть бути спрямовані на захід, а не на північ від Покровська.

«Вступ до Дніпропетровської області буде знаменним моментом, оскільки це буде вперше, коли російські війська вступять на цю територію. Фактично це буде перший новий український регіон, який опиниться під частковою російською окупацією з перших тижнів повномасштабного вторгнення понад три роки тому», — йдеться у матеріалі.

За даними українського картографічного сервісу DeepState, російські війська знаходяться всього за шість кілометрів від Дніпропетровської області, тоді як людей, які живуть уздовж кордону, вже евакуювали.

«Для Путіна — і цілком можливо, для американських переговорників — будь-який російський контроль над частиною Дніпропетровської області може розглядатися як корисний козир у майбутніх переговорах», — пояснили автори матеріалу.

Аналіз даних CNN про бойові дії, зафіксовані Генеральним штабом України, свідчить про зростання російської активності протягом останніх двох тижнів на всіх ділянках лінії фронту, починаючи з 23 березня.

До цієї дати середня кількість щоденних зіткнень у березні становила близько 140 (за винятком одного зіткнення 11 березня). З того часу, незважаючи на коливання, середній показник становить близько 180 зіткнень на день, тобто збільшився приблизно на 30%.

У той же час, незважаючи на песимістичні оцінки, важливо зберігати певну перспективу, пише видання.