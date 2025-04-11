Німеччина відправить Україні 4 системи ППО IRIS-T у 2025 році — Пісторіус

Міністерство оборони Німеччини анонсувало новий пакет військової допомоги Україні, який фінансуватиметься коштом більш ніж 11 мільярдів євро, виділених у березні для підтримки до 2029 року.
У рамках пакета Німеччина направить Україні:
Крім того, у Міністерстві оборони Німеччини зазначили, що найближчими роками буде укладено додаткові угоди про постачання додаткових систем IRIS-T і 1 100 радарів наземного спостереження.
Примітка: За даними пресрелізу МО Німеччини, кошти будуть використані для закупівлі систем ППО з різним радіусом дії, що може означати постачання тільки 2 вогневих установок IRIS-T SLM і 4 пускових установок IRIS-T SLS.
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