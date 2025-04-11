Німеччина відправить Україні 4 системи ППО IRIS-T у 2025 році — Пісторіус

ППО IRIS-T. Фото: German Aid to Ukraine

Міністерство оборони Німеччини анонсувало новий пакет військової допомоги Україні, який фінансуватиметься коштом більш ніж 11 мільярдів євро, виділених у березні для підтримки до 2029 року.

У рамках пакета Німеччина направить Україні:

4 ЗРК IRIS-T (включаючи 2 установок SLM і 4 пускових SLS)

300 ракет для ЗРК IRIS-T

30 ракет MIM-104 Patriot

300 розвідувальних безпілотників

120 ПЗРК

25 бойових машин піхоти Marder 1A3

15 танків Leopard 1A5

14 артилерійських систем

100 радарів наземного спостереження

близько 130 000 снарядів калібру 155 мм

Крім того, у Міністерстві оборони Німеччини зазначили, що найближчими роками буде укладено додаткові угоди про постачання додаткових систем IRIS-T і 1 100 радарів наземного спостереження.



Примітка: За даними пресрелізу МО Німеччини, кошти будуть використані для закупівлі систем ППО з різним радіусом дії, що може означати постачання тільки 2 вогневих установок IRIS-T SLM і 4 пускових установок IRIS-T SLS.