Війська РФ за добу 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області: є постраждалий

Протягом минулої доби війська окупаційної армії РФ 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 11 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено будинок; в Ямполі зруйновано будинок та пошкоджено адмінбудівлю.
З лінії фронту евакуйовано 209 осіб, зокрема 67 дітей, зазначив Філашкін.
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