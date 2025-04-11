Спеціальний посланець Трампа сьогодні має намір зустрітися з Путіним — ЗМІ

Спеціальний посланець президента США Стівен Уіткофф сьогодні прилетів до Росії. Фото: РТН

Спецпосланець президента США Стів Уіткофф прибув до Росії і, як очікується, зустрінеться із президентом РФ Володимиром Путіним 11 квітня. Про це повідомляє американське видання Axios з посиланням на джерело та дані FlightRadar.

Видання зазначає, що це буде третя зустріч Уіткоффа з Путіним у той час, як президент США Дональд Трамп просуває ідею припинення вогню у війні між Росією та Україною.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков сьогодні підтвердив, що спецпосланець Трампа Уіткофф прилетів до Росії.

«Якщо буде зустріч Путіна з Віткоффом, ми повідомимо», — заявив він.

Раніше ТАСС повідомив, що Путін вирушив до «регіональної поїздки».

За даними сервісу Flight Radar, літак, на якому Уіткофф до цього літав до Росії, приземлився в Санкт-Петербурзі.

Пізніше Пєсков повідомив, що Путін 11 квітня «працюватиме в Санкт-Петербурзі».