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Росія запускає конкурс для бойовиків на окупованих територіях

11 квітня 2025, 13:05

Росія запускає конкурс для бойовиків на окупованих територіях

Окупанти продовжують інтегрувати «героїв СВО» до структур влади на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

На цих територіях Росія запустила «кадровий конкурс», щоб залучити до управління бойовиків і найманців, які воювали проти України. Понад 1800 осіб уже подали заявки: писали пропагандистські есе, складали тести, а дехто отримав «пільги» за участь у бойових діях.

Насправді це не конкурс, а процес легалізації терористів у владі. Так РФ розставляє на керівні посади виконавців злочинних наказів, щоб зміцнити контроль і посилити репресії проти місцевих жителів.

Переможемо цензуру разом!

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