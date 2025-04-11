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Понад півсотні громадян Китаю пройшли через пункт відбору, де укладають контракти з Міноборони РФ — ЗМІ

11 квітня 2025, 14:48

Понад півсотні громадян Китаю пройшли через пункт відбору, де укладають контракти з Міноборони РФ — ЗМІ

Громадянин Китаю, який воював на боці Росії, потрапив у полон ЗСУ. Фото: СБУ Громадянин Китаю, який воював на боці Росії, потрапив у полон ЗСУ. Фото: СБУ

Через московський пункт відбору, де укладають контракти із російським Міноборони, пройшов 51 громадянин Китаю. Це вдалося з'ясувати виданню «Важливі історії».

З червня 2023 по травень 2024 через московський пункт відбору на військову службу за контрактом пройшов як мінімум 51 громадянин Китаю, повідомляє видання, отримавши дані про набір на контракт.

За даними журналістів, громадяни Китаю у цей період приходили записуватись на війну щомісяця. Більшість китайців, як встановили журналісти, прилітали до Москви незадовго до звернення до пункту відбору — дехто за два дні, як мінімум, семеро — за день, ще один — того ж дня.

Зазначається, що наймолодшому китайському контрактнику, як з'ясували «Важливі історії», було 20 років, найстаршому — 51 рік. Доля більшості з них невідома, але, як мінімум, один загинув — про це повідомляли українські ЗМІ.

Експерт Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії і китаїст Темур Умаров припускає, що з огляду на невелику кількість китайських громадян, які опинилися в лавах російської армії, уряд КНР міг не знати про їхню участь у війні, пише видання.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела черговий допит військовослужбовця з Китаю, взятого в полон на Донеччині. Він воював у складі російських підрозділів. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський, розмістивши відео допиту на своїй сторінці у соціальній мережі.

За даними СБУ, полонений китаєць розповів, що служив під командуванням російського офіцера, який віддавав накази.

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