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Трамп встановив Путіну крайній термін для досягнення перемир'я в Україні — Axios

11 квітня 2025, 15:21

Трамп встановив Путіну крайній термін для досягнення перемир'я в Україні — Axios

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення відсутністю значного прогресу у переговорах протягом останніх тижнів. Згідно з джерелом американського видання Axios, Трамп навіть заявив, що був «розлючений» коментарями Путіна щодо України.

За інформацією видання, якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії, використовуючи свої повноваження або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство.

«Ми досить швидко дізнаємося, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія налаштована на мир. Сподіваюся, що так», — заявив державний секретар Марко Рубіо минулого тижня на полях саміту НАТО у Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланець президента США Стів Уіткофф прибув до Росії і, як очікується, зустрінеться із президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 11 квітня.

За інформацією Axios, це буде третя зустріч між Уіткоффом та Путіним у рамках зусиль Трампа щодо досягнення припинення вогню у війні між Росією та Україною.

Минулого тижня Уіткофф приймав у Вашингтоні посланця Путіна Кирила Дмитрієва, намагаючись подолати безвихідь. Хоча Україна погодилася на пропозицію Трампа про безумовне припинення вогню, а потім і на плани менш масштабного морського перемир'я, Росія висунула низку нових вимог, включаючи скасування деяких американських санкцій.

«Ми досягаємо прогресу. Сподіваємося, що ми наближаємося до досягнення угоди між Росією та Україною про припинення бойових дій», — сказав Трамп у четвер під час засідання Кабінету міністрів.

США та Росія в четвер здійснили обмін ув'язненими, який включав звільнення громадянки США та Росії Ксенії Кареліної. Переговори щодо цієї угоди були результатом попередньої зустрічі Уіткоффа та Путіна у березні.

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