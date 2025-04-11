На підтримку України створюється нова коаліція у сфері РЕБ — Рустем Умєров

Україна та союзники створили коаліцію РЕБ

Сьогодні, в рамках засідання Контактної групи з питань оборони, Україна разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом офіційно оголосила про запуск нової коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ).



Це вже дев'ята коаліція, створена у форматі «Рамштайн». До ініціативи приєдналися 11 держав, включно з Україною, які підписали спільний лист про наміри.

Коаліція РЕБ зосередиться на:

закупівлі обладнання,

навчанні та підготовці фахівців,

розробці політик і доктрин у сфері РЕБ.

Радіоелектронна боротьба — критично важливий компонент сучасної війни. Без ефективної РЕБ жоден підрозділ не може бути повноцінно боєздатним. Запуск коаліції дасть змогу координувати зусилля та оперативно реагувати на потреби Сил оборони України.



Мета коаліції — не тільки задовольнити поточні потреби ЗСУ в засобах РЕБ, а й закласти основу для довгострокового розвитку цих можливостей.