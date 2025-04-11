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У Краматорську лікар вимагав хабар із військового за призначення групи інвалідності: його затримали

11 квітня 2025, 16:07

У Краматорську лікар вимагав хабар із військового за призначення групи інвалідності: його затримали

За призначення групи інвалідності краматорський лікар вимагав з військового хабар. Фото: Донецька обласна прокуратура За призначення групи інвалідності краматорський лікар вимагав з військового хабар. Фото: Донецька обласна прокуратура

Пресслужба Донецької обласної прокуратури сьогодні повідомила, що у Краматорську викрито лікаря-травматолога, який вимагав хабар із військовослужбовця за призначення групи інвалідності.

Зазначається, що у лютому 2025 року до травматолога Краматорської медустанови за встановленням групи інвалідності звернувся військовослужбовець ЗСУ. За рік до цього чоловік отримав кілька поранень під час виконання бойового завдання на Донеччині.

«Травматолог, перебуваючи у складі експертної команди з оцінки повсякденного функціонування особистості, вимагав надати йому неправомірну вигоду — 500 доларів США», — йдеться у повідомленні.

За це він обіцяв військовому вплинути на колег при ухваленні рішення про встановлення ІІ групи інвалідності.

При отриманні коштів в еквіваленті 22 000 грн лікаря було затримано.

Затриманого повідомили про підозру у зловживанні впливом. Йому обрано запобіжний захід, заявили в прокуратурі.

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