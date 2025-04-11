Катування, допити, мародерство: п'ятьох бойовиків «ЛНР» підозрюють у воєнних злочинах на Харківщині

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури встановили особи п'ятьох бойовиків стрілецького батальйону 202 мотострілецького полку угруповання «ЛНР». Під час окупації села Довгалівка в Ізюмському районі вони катували та грабували місцевих мешканців, зазначає слідство.



Як повідомляє пресслужба прокуратури, фігурантам заочно оголошено про підозру за статтями про державну зраду в умовах воєнного стану, жорстоке поводження з цивільним населенням та порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, усі підозрювані — уродженці Луганської області, які добровільно вступили до лав російських окупаційних сил.



Село Довгалівка було захоплено 2 березня 2022 року. Вже 14 квітня бойовики затримали місцевого жителя на блокпосту та доставили його на базу підприємства «Укргеофізика», перетворену на катівню. Від чоловіка вимагали інформацію про військових ЗСУ та їх прихильників. Після відмови його жорстоко побили.



Потерпілому зв'язали руки, надягли на голову пакет, перекривши доступ повітря, та й кинули в яму. Він провів у нелюдських умовах чотири доби, без їжі, води та медичної допомоги. Також у нього викрали болгарку, мотокосу та човновий мотор.



Того ж дня бойовики викрали ще одного місцевого мешканця. Його пов'язали, відвезли на ту саму базу, допитали та змусили копати окопи. Після визволення у нього вкрали мобільний телефон, машинку для стрижки та ліхтар.



За даними прокуратури, окупанти проводили так звані «обшуки», під час яких відбирали у людей побутову техніку, електроніку та інше майно — від телевізорів та ноутбуків до перфоратора та причепа.



Фігуранти діяли у змові з іншими військовими РФ. Їхні особи встановлюються.



Крім того, ці ж п'ятеро бойовиків уже проходять іншим кримінальним провадженням, направленим до суду минулого року. Тоді їм інкримінувалися тортури депутата Савинської селищної ради та вбивство 59-річного мешканця села.

Новий російський наступ на Сумську та Харківську області фактично вже розпочався. Про це раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.