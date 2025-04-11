На тлі візиту Віткоффа до Росії Трамп вимагає від Москви припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Росія має розпочати дію для припинення бойових дій проти України. Відповідну заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.



«Росія має розпочати діяти. Занадто багато людей гинуть, тисячі на тиждень, у жахливій і безглуздій війні — війні, яка ніколи не мала статися, і не сталася б, якби я був президентом!», — написав Трамп.



Коментар Трампа прозвучав на тлі візиту до Росії спеціального посланця президента США Близького Сходу Стіва Уіткоффа. За даними ВВС, у п'ятницю Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним. Кремль підтвердив, що темою розмови стала війна в Україні.



Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що візит Віткоффа — це можливість донести до Трампа «позицію Росії». Водночас він наголосив, що «зустріч не є доленосною», і «не варто очікувати значних проривів».



За інформацією російських медіа, у рамках свого візиту Віткофф також провів зустріч із главою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Зустріч відбулася у готелі «Гранд-Європа» у Санкт-Петербурзі.



Як повідомлялося, Трамп висловив невдоволення відсутністю значного прогресу у переговорах протягом останніх тижнів.