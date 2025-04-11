За 14 років в'язниці: ексрятувальників із Лиману заочно засудили за роботу на «ДНР»

На Донеччині суд заочно засудив трьох колишніх співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до 14 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Засуджені також позбавлені права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 12 років з конфіскацією майна.



Йдеться про прапорщика, молодшого сержанта та рядового служби цивільного захисту з 69-ї пожежно-рятувальної частини 21-го загону ДСНС у Донецькій області. Після захоплення Лиманської громади російськими військами у травні 2022 року вони відмовилися від евакуації та добровільно перейшли на бік окупантів.



Два водії-рятувальники та диспетчер влаштувалися на аналогічні посади у так званий «пожежно-рятувальний загін міста Червоний Лиман», який підпорядковувався фейковому «міністерству у справах цивільного захисту» угруповання «ДНР».



За даними слідства, вони свідомо обрали службу на користь держави-агресора, виконували вказівки окупаційної адміністрації, брали участь у нарадах та підписували незаконні документи.



Після деокупації регіону вони зникли разом із членами окупаційної влади. Наразі ексспівробітників звільнено з української служби та перебувають у розшуку.

Перед судом постануть вісім українців-учасників російських військ, затриманих у Бахмутському та Покровському районах Донецької області.



Двом правоохоронцям на Донеччині заочно пред'явлено підозру у державній зраді. Обидва — з Маріуполя, який зараз окупований російською армією.



Раніше було заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі.



Також на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.



У листопаді 2024 року в Донецькій обласній прокуратурі розповіли, чому прокурор відмовився від касаційної скарги у справі електрика з Лиману Донецької області Дмитра Герасименка. Як повідомлялося на початку листопада, судді Верховного суду закрили касаційне провадження. Тепер рішення про умовний термін Герасименко остаточне і не підлягає оскарженню.



