Зеленський на «Рамштайні»: Україні потрібні 10 Patriot та чіткі гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю виступив на 27-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» і закликав учасників зосередитися на питаннях протиповітряної оборони, наголосивши, що Україна потребує мінімум десяти систем Patriot для захисту від російських атак.



«Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги через безпілотники або російських ракет. Найнебезпечніша загроза — це балістичні ракети... Наші люди, наші діти зазнають атак у багатьох містах і селах. Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Полтава, Миколаїв, Запоріжжя, Суми, Харків, Одеса, Чернігів та багато інших. Усі вони потребують захисту від російських ракет. Ви знаєте, що Україна має дефіцит систем протиповітряної оборони. Ви знаєте, що системи Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз», — зазначив президент.



Зеленський також звернув увагу на необхідність вироблення довгострокової стратегії безпеки та конкретних рішень щодо створення міжнародного контингенту безпеки, який забезпечить стабільність після закінчення війни.



«Я дякую кожному лідеру, кожній країні, всім присутнім тут, хто працює з нами над новим форматом — форматом гарантійних сил — Коаліції волі — об'єднаної сили, яка може стати частиною майбутніх гарантій безпеки для України і принаймні нашій частині Європи після цієї війни. Ми маємо визначити точні деталі щодо чисельності, структури, розгортання, логістики, забезпечення, оснащення та озброєння цього контингенту безпеки в Україні, а також довгострокової підтримки сильної української армії», — додав він.



Звертаючись до лідерів, президент наголосив, що Україна змушена переміщати системи, які є, по всій країні, щоб дати хоча б тимчасовий захист різним містам.



«І ви знаєте, що відбувається, коли навіть одна система виходить з ладу — це означає втрачені життя. У Росії вважають це своєю перевагою — можливістю бути терористичною державою. І ми маємо забрати цю здатність — їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно», — додав Зеленський.



Він попросив лідерів зосередитися насамперед на ППО для України, оскільки Україна справді потребує цього.



«Десять систем Patriot — у вільного світу вони є. Зараз потрібні політичні рішення, щоб змусити їх працювати на користь миру. Нам потрібен цей результат», — наголосив глава держави.

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі, завданого російськими військами увечері 4 квітня, загинули 18 людей, включаючи дев'ятьох дітей. Постраждали — 56 мирних жителів.