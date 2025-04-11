Удари по мільйонах доларів: як дрони полку Nemesis спалюють техніку Росії

412-й окремий полк Nemesis повідомив про знищення 100 російських танків за рік бойової роботи. Найбільше поразок підрозділ завдав бронетехніці окупантів на Старобільському напрямку — тільки там було виведено з ладу 28 танків, повідомили в полку.



За словами начальника штабу Nemesis Артема Бєлєнкова, найбільш результативними стали осінь та зима, а пік ефективності припав на листопад 2024 року та лютий 2025-го.



«Нічні бомбери відігнали техніку росіян на 20 км від лінії бойового зіткнення ще 2023-2024 року. Також відчуваємо, що техніки у ворога стає менше — вони не встигають поповнювати втрати шляхом виробництва та ремонту», — зазначив Бєлєнков.



Вартість одного російського танка, залежно від модифікації, становить від 2 до 4,3 млн доларів, тоді як ціна дрона, яким Nemesis знищує цілі, — близько 25 тис. доларів.



«Ми працюємо за найціннішими типами техніки ворога — пріоритет віддаємо ППО, РЕБ, САУ, бронетехніці та іншим засобам вогню. Зенітні комплекси взагалі окрема історія: наприклад, “Бук-М3” коштує 45 млн доларів. Знищення такої мети — це вже свято», — додав Бєлєнков.



За даними Генштабу ЗСУ, на 8 квітня 2025 року загальна підтверджена чисельність знищених російських танків з початку повномасштабного вторгнення сягнула 10 572 одиниць.



Полк Nemesis, створений на початку 2024 року, спеціалізується на виявленні та поразці пріоритетних цілей на глибину до 40 км і далі. На його бойовому рахунку — знищена техніка на суму понад 1 мільярд доларів. Зокрема, це:

4 зенітні комплекси «Бук» різних модифікацій

понад 10 установок «Тор» та «Оса»

перша знищена САУ «Коксан» — північнокорейського виробництва

У грудні 2024 року окремий батальйон Сил безпілотних систем Nemesis було реорганізовано у полк, одночасно було оголошено масштабний набір бійців.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України завдав авіаудару по ротному командному пункту та будівлі з особовим складом російської армії на тимчасово окупованій території Херсонської області. Атаку було проведено із застосуванням двох французьких авіабомб AASM HAMMER.