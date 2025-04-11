Reuters: Спецпосланець Трампа запропонував передати Кремлю території України «заради миру»

Американський спецпосланець Стів Уіткофф запропонував передати Росії право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як умову для припинення вогню у війні проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



За інформацією агентства, ініціатива прозвучала під час зустрічі Віткоффа з Дональдом Трампом у Білому домі, яка відбулася менше ніж через 48 годин після його неформальних переговорів із підсанкційним російським представником Кирилом Дмитрієвим у Вашингтоні минулого тижня.



Віткофф назвав передачу територій «найшвидшим шляхом до миру». Однак його пропозиція викликала різку реакцію як у Вашингтоні, так і у Києві.



Генерал Кіт Келлог, який також є президентським посланцем з питань України, виступив проти подібних ініціатив, наголосивши: «Київ не погодиться на односторонню передачу територій».



За даними Reuters, ідея Віткоффа викликала занепокоєння в Білому домі і була розкритикована низкою членів Конгресу США, а факт його контактів із підсанкційною особою — окремо привернув увагу юристів та аналітиків.



На тлі зриву домовленостей про часткове припинення вогню Дональд Трамп, за повідомленнями джерел, продовжує наполягати на укладенні мирної угоди до травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме Росія має почати діяти для припинення бойових дій проти України. Відповідну заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.



Коментар Трампа прозвучав на тлі візиту до Росії спеціального посланця президента США Близького Сходу Стіва Уіткоффа. За даними ВВС, у п'ятницю Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним. Кремль підтвердив, що темою розмови стала війна України.



За даними джерел Reuters, серед вимог Путіна: відмова України від вступу до НАТО, передача Росії контролю над чотирма українськими областями, обмеження чисельності української армії та послаблення західних санкцій. Крім того, Кремль потребує проведення президентських виборів в Україні.