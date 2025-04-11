Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України

Політика



Спецпосланець президента США Близького Сходу Стіва Віткоффа в п'ятницю Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Кремль підтвердив, що темою розмови стала війна України. Віткофф запропонував передати Росії право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як умову для припинення вогню у війні проти України, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.



Переговори про остаточне досягнення миру в Україні проводити не можна, доки не буде досягнуто згоди про припинення вогню, заявила прес-секретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.



Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення відсутністю значного прогресу в переговорах протягом останніх тижнів.



Суспільство



Окупаційна влада «ДНР» розпочала новий етап «інвентаризації» на захопленій території — квартири та будинки, чиї власники не подали документи особисто, оголошують «безхазяйними».



Через московський пункт відбору, де укладають контракти з російським Міноборони, пройшов 51 громадянин Китаю. Це вдалося з'ясувати виданню «Важливі історії».



Бойові дії



Російські війська двічі вдарили по Херсону, поранено шістьох людей, пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.



За даними аналітиків DeepState, російським військам вдалося окупувати Олександропіль у Покровському районі Донецької області, а також просунутися вглиб українських позицій біля Новобахмутівки та в селі Успенівка, яке розташоване неподалік кордону з Дніпропетровською областю.



Російські окупаційні війська мають намір увійти на територію Дніпропетровської області, щоб мати козир на майбутніх переговорах про припинення вогню, повідомляє американський телеканал CNN.