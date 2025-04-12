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Україна як післявоєнний Берлін: Келлог озвучив план зонування країни

12 квітня 2025, 08:00

Україна як післявоєнний Берлін: Келлог озвучив план зонування країни

Україна як післявоєнний Берлін: Келлог озвучив план зонування країни

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог в інтерв'ю The Times заявив, що одним із можливих варіантів мирного врегулювання може стати поділ України на зони контролю, подібно до того, як це було з Берліном після Другої світової війни.

«Можна зробити так, щоб це виглядало як те, що трапилося з Берліном після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, зона США», — заявив Келлог.

За його словами, британські та французькі війська могли б зайняти позиції на заході України, тоді як російські війська залишилися б на окупованому сході. Між ними, за задумом Келлога, були б українські сили та демілітаризована зона.

Він наголосив, що західні сили на захід від Дніпра, включаючи Київ, «цілком не будуть провокаційними» для Москви, і додав, що Україна є досить великою країною, щоб на її території могли розміщуватися миротворчі сили.

При цьому Келлог уточнив, що США не спрямовуватимуть власних військових і припустив, що буферна зона шириною 18 миль (близько 30 км) може бути створена вздовж лінії зіткнення на сході країни.

«Ви дивіться на карту і створюєте, через брак кращого терміну, демілітаризовану зону. Відведіть обидві сторони назад на 15 кілометрів кожна — це і дасть 18 миль», — пояснив він.

Келлог визнав, що президент РФ Володимир Путін «може не ухвалити» цей план. Однак, на його думку, подібна буферна модель за участю інших держав — коаліції добровольців могла б стати основою для припинення вогню та початку політичного процесу.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що американський спецпосланець Стів Уіткофф запропонував передати Росії право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як умову для припинення вогню у війні проти України.

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