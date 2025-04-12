Один загиблий, четверо поранених: наслідки обстрілу Донеччини 11 квітня

За 11 квітня російські військові вбили 1 мешканця Донецької області — у Покровську



Ще 4 особи в області за добу зазнали поранень, повідомили в обласній військовій адміністрації. Люди постраждали у Гришиному, Покровську, Зарічному, Костянтинівці.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



З початку повномасштабного вторгнення в області загинуло 3136 мирних жителів, 6916 дістали поранення.

За четвер, 10 квітня, війська окупаційної армії РФ сім разів обстріляли населені пункти Донецької області.