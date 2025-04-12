Під ударами — Покровськ, Костянтинівка, Сіверськ: втрати та руйнування на Донеччині за добу

Станом на ранок 12 квітня ситуація на Донеччині залишається напруженою. Минулої доби російська армія 20 разів обстріляла населені пункти регіону, внаслідок чого одна людина загинула, четверо отримали поранення, повідомляє обласна військова адміністрація.

У Покровську загинула одна людина, ще одна поранена, пошкоджено два житлові будинки. У Гришиному зафіксовано поранення мирного мешканця. У Родинському пошкоджено житловий будинок та будівлю перукарні.



У Зарічному Лиманській громаді поранено людину. У Слов'янську пошкоджено промислове приміщення. У селищі Зоря Іллінівської громади зруйновано 14 об'єктів інфраструктури. У Костянтинівці поранено одну особу, пошкоджено 2 адміністративні будівлі, 2 нежитлові приміщення та 2 склади.



У Сіверську пошкоджено 10 житлових будинків.

Протягом доби з лінії фронту евакуйовано 135 осіб, включаючи 25 дітей.



Усього ніч на суботу, 12 квітня, підрозділи Повітряних сил та ППО Сил оборони України знищили 56 ударних безпілотників із 88, якими Росія атакувала територію країни.