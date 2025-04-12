Українські сили ССО взяли в полон 14 російських військових на території Курської області

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України протягом останніх кількох днів взяли в полон 14 російських військових, у тому числі трьох офіцерів, на території Курської області Росії.



Оператори ССО провели серію спеціальних операцій на Курщині. Під час кількох бойових зіткнень українські бійці змусили противника здаватись.



«У результаті спланованих і скоординованих дій було знищено близько 30 російських військовослужбовців», — зазначили в підрозділі.



Усі завдання виконано без втрат. Полонені вже дають свідчення, зазначили у пресслужбі ССО.



Раніше Служба безпеки України провела черговий допит військовослужбовця з Китаю, взятого в полон на Донеччині. Він воював у складі російських підрозділів.

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