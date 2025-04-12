США мають намір взяти під контроль газопровід «Газпрому», який лежить через Україну — Reuters

США планують взяти під контроль газопровід, який сполучає Росію з Європою через територію України. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела.



За словами одного із співрозмовників агентства, у оновленій угоді про співпрацю у сфері надр міститься «вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку (DFC) взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта "Газпром", який проходить через Україну до Європи».



При цьому видання не уточнює, про який саме газопровід йдеться. Сьогодні російський «Газпром» не володіє жодною трубою на території України.



Через українську газотранспортну систему проходять кілька маршрутів транзиту газу з Росії до Європейського Союзу, зокрема «Союз», «Прогрес» та «Уренгой-Помари-Ужгород». Всі ці трубопроводи знаходяться у власності України та керуються компанією «Оператор ГТС України».

За минулий рік країни Європейського Союзу витратили на російські енергоресурси більше ніж на допомогу Україні, пише британське видання The Guardian.