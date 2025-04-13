Росія вночі понад пів сотнею БПЛА атакувала Україну: сили ППО збили 43 дрони

Сили ППО України. Фото: Повітряне командування «Центр»

У ніч на 13 квітня Росія атакувала Україну 55 ударними БПЛА «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків міст Орел, Курськ та Приморсько-Охтарськ. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.



Станом на 08:30 підтверджено знищення 43 «шахедів» та дронів інших типів на півночі, півдні та у центрі країни. Ще 12 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Нагадаємо, що війська РФ за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого три людини загинули, ще п'ять – поранені.