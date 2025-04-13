ЗСУ спалили всю бронетехніку та зупинили російський штурм ще на його початку на Новопавлівському напрямку

Російський штурм на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

110-та механізована бригада ЗСУ відбила російський штурм ще на його початку на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Для проведення атаки окупанти задіяли кілька одиниць бронетехніки.



«Однак завдяки мінно-вибуховим загородженням, артилерії та точній роботі FPV-дронів батальйону безпілотних систем усі бронемашини противника зупинили та спалили ще на підході до наших оборонних укріплень», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Новопавлівському напрямку.