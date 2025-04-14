Зеленський відповів, як закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Мир для України зараз – це не втратити суверенітет та незалежність. Про це в інтерв'ю американському телеканалу CBS заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, Україна згодом поверне усі окуповані території.



«Ми все одно повернемо своє, що ми не втрачали, а росіяни забрали у нас, тимчасово окупували території. Я розумію, що це – велика складність та історичний виклик. Все повернеться. Бажано, щоб дипломатичним шляхом. Безумовно, не хочеться втрачати людей. Повернути людей неможливо. І це – незворотні втрати, ця кількість військових та цивільних, дітей та дорослих – у будь-якому форматі завершення війни Росії ніхто не пробачить. Хоч би як казали дипломати, який би одяг на зустрічах не одягали, що б не відбувалося в майбутньому. Безумовно, будуть переговори, безумовно, вони будуть різні — і тристоронні, і двосторонні, різні формати будуть. Ми дійдемо до дипломатичного рішення цієї війни. Тому що Путін не може нас окупувати, а нам не вистачає сил деокупувати все», – наголосив президент.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає Байдена та Зеленського винними у початку війни РФ проти України.