На ТОТ Донеччини «соцслужби» випитують у пенсіонерів дані родичів з України

Тимчасово окуповані території Донецької області зіткнулися з новою спробою збору інформації: пенсіонерам почали надходити дзвінки від людей, які представляються співробітниками «соціальної служби». Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».



Активісти уточнюють, що такі випадки зафіксовані, зокрема, у Вугледарі та Маріуполі.

Лжесоцпрацівники посилаються на нібито «оновлення списків пенсійних виплат» і під час розмови розпитують:

чи є у пенсіонера родичі на підконтрольній Україні території;

коли був останній контакт із ними;

де вони проживають і чим займаються.

На думку опору, такі опитування можуть бути частиною кампанії зі збору персональних даних для подальших репресій. Водночас ті, хто телефонує, поводяться впевнено, і в низці випадків пенсіонери дійсно починають відповідати на запитання.



«Попередьте рідних і близьких, щоб одразу скидали слухавку. Ці "опитування" не мають жодного стосунку до пенсійних виплат», - підкреслюють активісти.