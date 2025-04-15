На ТОТ Донеччини «соцслужби» випитують у пенсіонерів дані родичів з України

Тимчасово окуповані території Донецької області зіткнулися з новою спробою збору інформації: пенсіонерам почали надходити дзвінки від людей, які представляються співробітниками «соціальної служби». Про це повідомляє рух опору «Жовта Стрічка».
Активісти уточнюють, що такі випадки зафіксовані, зокрема, у Вугледарі та Маріуполі.
Лжесоцпрацівники посилаються на нібито «оновлення списків пенсійних виплат» і під час розмови розпитують:
На думку опору, такі опитування можуть бути частиною кампанії зі збору персональних даних для подальших репресій. Водночас ті, хто телефонує, поводяться впевнено, і в низці випадків пенсіонери дійсно починають відповідати на запитання.
«Попередьте рідних і близьких, щоб одразу скидали слухавку. Ці "опитування" не мають жодного стосунку до пенсійних виплат», - підкреслюють активісти.
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