Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу

16 квітня 2025, 11:56

Російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Пожежа після обстрілу одного з населених пунктів Донецької області російськими військами минулої доби. Фото: ОВА Пожежа після обстрілу одного з населених пунктів Донецької області російськими військами минулої доби. Фото: ОВА

Протягом минулої доби війська РФ 33 рази завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Про це станом на ранок 16 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Піддубному Комарської територіальної громади (ТГ) пошкоджено 15 будинків, зруйновано адмінбудівлю.

Покровський район. У Коптєвому Шаховської ТГ поранено людину. У Покровську зруйновано приватний будинок та пошкоджено багатоповерхівку; у Гришиному пошкоджено приватний будинок. У Гродівській ТГ пошкоджено 45 будинків у Разіному та 3 у Малинівці.

Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено9 будинків, 3 господарські будівлі, 2 газогони і авто. У Новоандріївці Андріївської ТГ пошкоджено 2 адмінбудівлі та промислове приміщення. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено автомайстерню, розбито 6 автомобілів та пошкоджено 12. У Берестку Іллінівської ТГ поранено людину, пошкоджено 18 об'єктів. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 6 будинків, торговий павільйон та підприємство.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

З прифронтових територій евакуйовано 80 осіб, у тому числі 12 дітей, наголосив начальник ОВА.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Війна війська РФ Вадим Філашкін обстріли Донецької області
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:39
Росіяни повісили плакати Перемоги в зруйнованому Бахмуті
23:34
Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним
19:25
В Донецьку російський військовий розстріляв співслужбовців і втік: його затримували зі стріляниною
14:48
На ТОТ Донеччини «соцслужби» випитують у пенсіонерів дані родичів з України
23:00
Головне за день: РФ частково захопила Ямполівку. У Сумах знову вибухи
21:54
В Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди – ОВА
12:21
Окупанти на ТОТ Херсонщини шукають «нелояльних» через лікарів
11:31
У Луганську транспортний колапс: мости закрито, затори зростають
23:00
Головне за день: Десятки загиблих у Сумах. Удари по Куп'янську та Донеччині
23:32
Головне за день: Україна як повоєнний Берлін. РФ атакувала п'ять областей
23:00
Головне за день: «Безхазяйне» житло в окупації. В оточенні Трампа запропонували Росії землі України
21:30
Облік «безхазяйного» житла в окупації: чому місцеві жителі не можуть потрапити до своїх квартир
19:00
Фейки, пропаганда та допомога окупантам: на «воєнкора» з Горлівки чекає суд
08:03
Російські війська окупували Олександропіль на Донеччині — DeepState
23:00
Головне за день: Росармія вдарила по Житомирщині та Нікополю. ТЕС у Слов'янську більше не в строю
22:38
Для росіян чи місцевих? В окупації будують іпотечне житло
21:47
Пасажирське сполучення з окупованих територій під загрозою – у Кремлі скаржаться на диверсії
14:22
У РФ заявили про готовність запустити пасажирські поїзди між Донецьком, Маріуполем та Москвою
12:35
Кадри зруйнованої Красногорівки: місто перетворено на мертві руїни
12:23
На окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини та Криму розпочався призов до лав армії РФ
усі новини
13:50
Міноборони РФ заявило про захоплення селища Калинове на Донеччині
13:35
Вночі росіяни вдарили по приватному сектору Одеси: пошкоджено житлові будинки
12:58
Загроза ракет із Криму: ПС ЗСУ попередили про пуск «Іскандерів»
12:35
У Дніпрі від правця помер 14-річний підліток
12:23
Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: один нардеп проголосував проти
12:18
Поранених росіян відправляють у бій: зафіксовано штурм на палицях
11:56
Російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу
11:49
Війська РФ дроном вдарили по селищу Бересток у Донецькій області: є поранений
10:45
Винна в обстрілі Сум ракетна бригада, ймовірно, атакована в РФ
10:40
Авіація РФ вдарила по Херсону: загинув чоловік, є поранені
09:59
Дрони атакували Іванівську область РФ: чути вибухи
09:39
Росіяни повісили плакати Перемоги в зруйнованому Бахмуті
09:37
Понад 1,5 мільйона гривень заробітку за рік та десятки тисяч доларів «під подушкою». Що декларує головний прокурор Донеччини Павло Угровецький
09:09
Росіяни вдарили по Херсону КАБами: під обстріл потрапив начальник МВА
08:55
ЗСУ просунулися у Торецьку та під Покровськом – ISW
08:40
Армія РФ за добу обстріляла кілька населених пунктів Донеччини: поранені п'ять людей
08:32
Війська РФ просунулися біля двох населених пунктів на Покровському напрямку — DeepState
23:34
Головне за день: Удари по Україні із «Москва-Сіті». У США бачать можливість угоди з Путіним
23:07
Українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом
22:34
У квітні кількість російських штурмів на фронті почала падати: у DeepState назвали причину
усі новини
ВІДЕО
РФ кидає на штурм поранених солдатів із палицями та милицями. Фото: кадр із відео Поранених росіян відправляють у бій: зафіксовано штурм на палицях
16 квітня, 12:18
Результат авіаудару РФ по Херсону. Фото: кадр із відео Авіація РФ вдарила по Херсону: загинув чоловік, є поранені
16 квітня, 10:40
Фото вибуху у місті Шуя Іванівської області Росія після атаки безпілотників. Фото: ASTRA Дрони атакували Іванівську область РФ: чути вибухи
16 квітня, 09:59
Росіяни вдарили по Херсону КАБами: під обстріл потрапив начальник МВА Росіяни вдарили по Херсону КАБами: під обстріл потрапив начальник МВА
16 квітня, 09:09
Окупант у прицілі українського снайпера. Фото: кадр із відео Українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом
15 квітня, 23:07
Знищена російська бронетехніка на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили масований штурм військ РФ на Краматорському напрямку: окупанти наступали у п'ять хвиль
15 квітня, 22:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір