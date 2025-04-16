Російські військові 33 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу

Протягом минулої доби війська РФ 33 рази завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Про це станом на ранок 16 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Волноваський район. У Піддубному Комарської територіальної громади (ТГ) пошкоджено 15 будинків, зруйновано адмінбудівлю.
Покровський район. У Коптєвому Шаховської ТГ поранено людину. У Покровську зруйновано приватний будинок та пошкоджено багатоповерхівку; у Гришиному пошкоджено приватний будинок. У Гродівській ТГ пошкоджено 45 будинків у Разіному та 3 у Малинівці.
Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено9 будинків, 3 господарські будівлі, 2 газогони і авто. У Новоандріївці Андріївської ТГ пошкоджено 2 адмінбудівлі та промислове приміщення. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено автомайстерню, розбито 6 автомобілів та пошкоджено 12. У Берестку Іллінівської ТГ поранено людину, пошкоджено 18 об'єктів. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 6 будинків, торговий павільйон та підприємство.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.
З прифронтових територій евакуйовано 80 осіб, у тому числі 12 дітей, наголосив начальник ОВА.
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