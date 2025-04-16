Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: один нардеп проголосував проти

Результат голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану. Фото: нардеп Ярослав Железняк

Верховна Рада на 90 днів продовжила воєнний стан в Україні – до 6 серпня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



За це рішення проголосували 357 нардепів, проти – один.



Також парламент на 90 днів продовжив мобілізацію – до 6 серпня. За її продовження проголосували 346 народних депутатів, проти – один, утримався – один.



В обох випадках проти голосував нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

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