Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні: один нардеп проголосував проти

Верховна Рада на 90 днів продовжила воєнний стан в Україні – до 6 серпня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За це рішення проголосували 357 нардепів, проти – один.
Також парламент на 90 днів продовжив мобілізацію – до 6 серпня. За її продовження проголосували 346 народних депутатів, проти – один, утримався – один.
В обох випадках проти голосував нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, що у «Резерв+» можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50%.