У Дніпрі від правця помер 14-річний підліток

У Дніпрі зафіксовано трагічний випадок — від правця померла 14-річна дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у своєму телеграм-каналі.



Також у місті виявлено випадок кашлюку та зафіксовано шість підозр на кір. Загалом за останній тиждень в області зареєстровано понад 8,2 тисячі випадків захворювання на ГРВІ. Це на 9,8% менше, ніж попереднього тижня. Епідемічний поріг не перевищено.



«Серйозних наслідків часто можна уникнути — достатньо вчасно зробити щеплення. Дбайте про себе та своїх близьких», - зазначив Лукашук.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України дали роз'яснення щодо того, чи є анестезія під час операцій безоплатною.