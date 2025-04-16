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Загроза ракет із Криму: ПС ЗСУ попередили про пуск «Іскандерів»

16 квітня 2025, 12:58

Загроза ракет із Криму: ПС ЗСУ попередили про пуск «Іскандерів»

ППО України ППО України

Зафіксовано загрозу пуску балістичних ракет з території окупованого Криму. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor.

Йдеться про ймовірний запуск ракетних систем «Іскандер» або С-400. Повітряні сили України підтвердили ракетну небезпеку в регіонах, де оголошено повітряну тривогу.

«Загроза балістики! Швидкісна на Дніпропетровщині! Кривий Ріг — в укриття!», - попередили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряна тривога в 11 областях України

За даними офіційної карти повітряних тривог України, ракетну небезпеку було оголошено для 11 областей.

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