Загроза ракет із Криму: ПС ЗСУ попередили про пуск «Іскандерів»

Зафіксовано загрозу пуску балістичних ракет з території окупованого Криму. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor.
Йдеться про ймовірний запуск ракетних систем «Іскандер» або С-400. Повітряні сили України підтвердили ракетну небезпеку в регіонах, де оголошено повітряну тривогу.
«Загроза балістики! Швидкісна на Дніпропетровщині! Кривий Ріг — в укриття!», - попередили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряна тривога в 11 областях України
За даними офіційної карти повітряних тривог України, ракетну небезпеку було оголошено для 11 областей.
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