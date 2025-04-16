У Луганську ФСБ зі стріляниною затримала місцевого жителя: окупанти його підозрюють у «підготовці теракту проти депутата ЛНР»

Затримання жителя окупованого Луганська. Фото: кадр із відео

В окупованому Луганську ФСБ затримала «агента української спецслужби», який нібито «готував теракт» проти «депутата Народної ради ЛНР». Про це стало відомо з повідомлення прокремлівського агентства «ТАРС» з посиланням на так зване «Управління ФСБ по ЛНР».



Окупанти заявили, що чоловік нібито «за завданням української спецслужби та з метою скоєння теракту проти «депутата» забрав зі схованки вибухові речовини та компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, після чого його затримали співробітники ФСБ».



«Житель Луганська вступив у конфіденційні відносини співпраці з представником іноземної розвідки, пройшов кілька етапів навчання диверсійній діяльності, брав участь в організації та обладнанні схованок із вибуховими речовинами та вибуховими пристроями для подальшого їх використання. Під час співпраці зі спецслужбами України затриманий передавав дані про пересування військової техніки та обстановку», – сказали у ФСБ.



Судячи з опублікованого відео, співробітники ФСБ під час затримання відкрили вогонь.

Нагадаємо, що в Росію з окупованої Луганської області вивезуть тисячі дітей для пропаганди.