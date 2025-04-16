Ані Лорак виїжджала з Росії, щоб оновити свій український паспорт — ЗМІ

Співачка Ані Лорак. Фото: соцмережі

Співачка Ані Лорак таємно поновила свій український паспорт. Нові дані вона надала податковій, щоб і надалі заробляти на концертах у країні-агресорі. Про це 16 квітня повідомило видання Mash.

У Росії немає українського посольства, тож для оновлення паспорта Лорак довелося їхати за кордон. Журналісти припустили, що це могла бути Грузія чи Вірменія, точної інформації немає.

Зазначається, що співачка «без зайвого шуму» замінила документ, а потім направила нові дані до Федеральної податкової служби РФ. Цього вимагав від Лорак закон, щоб і надалі можна давати концерти у Росії.

Видання також повідомляє, що Лорак нібито залишилася без по-батькові, тому що в нових українських паспортах «їх тепер не вказують». Однак це є неправдою — у сучасних українських документах повністю зазначаються ПІБ.

Лорак вирішила оновити паспорт на тлі новин, що вона прагне отримати громадянство РФ. За даними Mash, вона готувалася отримати російський паспорт ще з осені 2022 року, коли проти неї запровадили персональні санкції в Україні.

Про наміри співачки стало відомо у березні 2024 року. Вона не виступала на батьківщині з 2017 року, будуючи кар'єру в Росії.

Нагадаємо, 22 листопада минулого року президент Володимир Зеленський позбавив державних нагород низку співаків. Серед них була і «народна артистка України» Ані Лорак, яка отримала це звання у 2008 році.