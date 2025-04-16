В Україну на навчання приїдуть військовослужбовці з Данії

Данія відправить своїх солдатів до України — на навчання. Ілюстративне фото

Данія має намір направити в Україну своїх неозброєних солдатів для їхнього навчання. Про це заявив голова сухопутних сил Петер Бойсен в інтерв'ю телеканалу TV 2, повідомляє Bild.

За його словами, данські солдати повинні навчатися у ЗСУ, перш за все, їхньому досвіду війни із застосуванням дронів. Програма курсу розрахована на 1-2 тижні.

Данці перебуватимуть на значній відстані від лінії фронту, імовірно у навчальних центрах на заході України.

За словами Бойсена, навчання може розпочатися вже влітку. Скільки солдатів візьмуть участь у цих курсах, поки що невідомо.

Посол Росії в Данії Володимир Барбін відреагував на цю новину, сказавши, що рішення Копенгагена ставить «життя данських солдатів під загрозу». Адже, за словами Барбіна, всі військові об'єкти на території України є «законними цілями» для російської армії, включаючи навчальні центри на заході країни.