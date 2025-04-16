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ССО провели наліт на російську позицію і ліквідували окупантів під Покровськом: ще двох військових РФ взяли в полон

16 квітня 2025, 15:06

ССО провели наліт на російську позицію і ліквідували окупантів під Покровськом: ще двох військових РФ взяли в полон

Наліт ССО на російську позицію під Покровськом. Фото: кадр із відео Наліт ССО на російську позицію під Покровськом. Фото: кадр із відео

Група операторів 144-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провела наліт на позицію російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ССО.

Бійці ССО знищили вісім окупантів, ще двох – взяли в полон.

«Наліт на вдвічі переважаючого противника воїни ССО почали з підриву бліндажа. Три оператори ССО швидко з вогнем просунулися окопами й захопили інше укриття. Поки два воїни ССО контролювали фланги, три оператори продовжували вогневий тиск. Злагоджена робота групи спеціального призначення не залишила шансів військам противника, доводячи перевагу якості над кількістю», – розповіли у Силах спецоперацій.

Втекти у лісосмугу зміг лише один військовий РФ, але його ліквідували скидом з дрона.

Нагадаємо, що українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом.

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