ССО провели наліт на російську позицію і ліквідували окупантів під Покровськом: ще двох військових РФ взяли в полон

Наліт ССО на російську позицію під Покровськом. Фото: кадр із відео

Група операторів 144-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провела наліт на позицію російських військ на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



Бійці ССО знищили вісім окупантів, ще двох – взяли в полон.



«Наліт на вдвічі переважаючого противника воїни ССО почали з підриву бліндажа. Три оператори ССО швидко з вогнем просунулися окопами й захопили інше укриття. Поки два воїни ССО контролювали фланги, три оператори продовжували вогневий тиск. Злагоджена робота групи спеціального призначення не залишила шансів військам противника, доводячи перевагу якості над кількістю», – розповіли у Силах спецоперацій.



Втекти у лісосмугу зміг лише один військовий РФ, але його ліквідували скидом з дрона.

Нагадаємо, що українські снайпери ліквідували російських військових під Покровськом.