Росія могла обробити Shahed отрутою — InformNapalm

РФ може наносити отруйні речовини на БпЛА. Фото: InformNapalm

Розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що росіяни нібито почали обробляти БпЛА Shahed 136/«Герань-2» хімічними отруйними речовинами.



Мета — завдати шкоди тим, хто буде підбирати уламки збитих дронів. Наразі підтверджень масового використання такої тактики немає. Однак, як зазначають в InformNapalm, застереження не торкатися уламків без попереднього аналізу на хімічну небезпеку виглядає цілком виправданим.



«У Росії вже давно діють цілі інститути, що розробляють бойові отруйні речовини. Навіть спецслужби РФ за кордоном застосовували їх для витончених убивств супротивників Путіна», - зазначають у спільноті.



Також InformNapalm підкреслює: не виключено, що подібні повідомлення — частина інформаційно-психологічної операції ворога, спрямованої на залякування. Проте українців просять дотримуватися обережності та не чіпати підозрілі уламки.