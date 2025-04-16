Дрони «Фенікса» знищили наземний безпілотник РФ і групу окупантів на Донеччині

Дрон ДПСУ влучає в наземний безпілотник РФ. Фото: кадр із відео

На Донеччині оператори підрозділу «Фенікс» за допомогою дронів знищили ворожий наземний безпілотник, який прямував до українських позицій. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Дроні під керівництвом операторів БПЛА підрозділу «Фенікс» знищили наземний вражений безпілотник, а також ефектно ліквідували чергову партію окупантів.



Донеччина pic.twitter.com/e7abNcKqrd — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 16, 2025



«Також ефектно ліквідували чергову партію окупантів», - зазначили прикордонники.



Оперативна робота українських бійців укотре зірвала спробу ворога наблизитися до передових позицій і завдала йому втрат.