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У квітні почала падати інтенсивність російських штурмів на Покровському напрямку – DeepState

16 квітня 2025, 15:38

У квітні почала падати інтенсивність російських штурмів на Покровському напрямку – DeepState

Знищена російська бронетехніка. Фото: 58-ма мотопіхотна бригада ЗСУ Знищена російська бронетехніка. Фото: 58-ма мотопіхотна бригада ЗСУ

У квітні почали втрачати інтенсивність штурмові дії російської армії на Покровському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.

ЗС РФ змушені відновлюватися після втрат, яких зазнали наприкінці березня та на початку квітня.

«Тоді медіана за п'ять днів була вдвічі більшою, ніж зараз. Це не означає, що ворог перестав штурмувати. Це свідчить про зменшення інтенсивності на всьому напрямку. Адже тривають бої у Лисівці, Шевченко, Піщаному, Котлиному, Удачному, Надіївці та Успенівці, де росіяни щодня проводять штурмові дії», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили, що у квітні кількість російських штурмів почала падати по всьому фронту.

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