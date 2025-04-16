На окупованій Донеччині Пушилін перевів «Воду Донбасу» під оперативне управління «Донбасстеплоенерго»

Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін, відповідаючи на запитання донеччанки про ситуацію з водою, нагадав про причини нестачі водних ресурсів — блокаду каналу Сіверський Донець — Донбас, який «традиційно постачав воду у регіон, недостатні власні ресурси та зношені з радянських часів комунікації».

Про це повідомляє окупаційне видання «Донецьке агентство новин» (ДАН).

Пушилін наголосив, що це не знімає відповідальності ні з нього, ні з чиновників.

Наголошується, що недавня ситуація з відключенням Верхньо-Кальміуської фільтрувальної станції показала, що керівництво «Води Донбасу» зі своїми завданнями не справляється. Тому Пушилін повідомив про ухвалене рішення перевести «Воду Донбасу» під оперативне управління підприємства «Донбасстеплоенерго» із призначенням відповідальним за координацію роботи його керівника Сергія Полхова.

«Потрібно застосовувати наявні ефективні інструменти, включаючи єдину диспетчеризацію та перерозподіл ресурсів», — пояснив своє рішення Пушилін.