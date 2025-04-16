Українська модель стала володаркою титулу «Міс США-2025»

Вперше в історії володаркою титулу «Міс США-2025» стала українка

Уродженка Дрогобича Львівської області Адріана Пущак здобула перемогу на престижному конкурсі краси «Міс США-2025». Вона стала першою українкою, яка здобула титул Miss Petite USA Universe 2025 у своїй категорії на міжнародному конкурсі Ms/Mrs Universe Pageant.

Окрім цього, Адріана отримала звання Першої віце-міс Ms USA Universe та увійшла до трійки лідерів у номінації «Народний вибір». Про це повідомляє «Еспресо-Захід».

«Я — Міс США-2025. Досі не вірю, коли вимовляю ці слова... Сьогодні я стою тут з короною на голові і сльозами радості в очах. Ця перемога – не лише моя. Вона для кожної дівчини, котра сумнівалася у собі. Для кожної, хто боявся розпочинати спочатку. Ти можеш усе. Дякую всім, хто підтримував мене», – написала Пущак у Instagram.

Фінал конкурсу відбувся з 9 по 12 квітня. У ньому взяли участь фіналістки з різних штатів США, які змагалися у чотирьох категоріях, демонструючи не лише зовнішність, а й харизму, акторські здібності, життєві принципи та силу духу.

2022 року Адріана через повномасштабне вторгнення РФ в Україну переїхала до США разом із дочкою Ванессою. Там вона створила власний бізнес у б'юті-індустрії і стала активною учасницею української діаспори.