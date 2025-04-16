РФ знищила льодову арену «Фаворит» у Херсоні

Зруйнована РФ льодова арена «Фаворит-Арена». Фото: НОК

16 квітня 2025 року внаслідок обстрілу житлових кварталів і центру Херсона російська армія знищила льодову арену «Фаворит-Арена». Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.



«Фаворит-Арена» була ключовим спортивним об'єктом міста. Тут тренувалися хокеїсти, фігуристи та інші спортсмени. Арена слугувала домашнім майданчиком хокейного клубу «Дніпро» і відігравала важливу роль у розвитку дитячого та юнацького спорту.



Саме на цій арені починав кар'єру триразовий чемпіон України та учасник чемпіонатів світу з фігурного катання Кирило Марсак. Нагадаємо, арена вже потерпала від ворожого вогню: 16 червня 2023 року вона зазнала часткових пошкоджень унаслідок обстрілу. Тепер же об'єкт знищено повністю.



За даними НОК, від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила понад 726 об'єктів спортивної інфраструктури в Україні, зокрема 17 баз олімпійської підготовки.

Раніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко під час запису звернення потрапив під артилерійський обстріл.



Пізніше стало відомо, що кількість поранених унаслідок комбінованого обстрілу ворогом Центрального району Херсона збільшилась до 9 осіб.