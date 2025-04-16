Рубіо та Віткофф відвідають Париж: на порядку денному — мир в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Стів Віткофф відвідають Париж із 16 по 18 квітня. Як повідомляє Держдепартамент, метою візиту стане обговорення з європейськими партнерами шляхів завершення війни, яку Росія веде проти України.



«Держсекретар Марко Рубіо та спецпосланник президента Стів Віткофф проведуть зустрічі в Парижі 16–18 квітня для переговорів з європейськими колегами в рамках просування мети президента Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни та зупинення кровопролиття», — йдеться в офіційній заяві.



Також планується обговорити спільні інтереси США та європейських країн у регіоні.



Раніше про цю поїздку повідомляло видання Politico, посилаючись на джерела: за інформацією видання, Віткофф має намір зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро.



Раніше спецпосланник Трампа Стів Уіткофф заявив, що бачить можливість мирної угоди з Путіним, а США та Росія можуть перебудувати відносини через «комерційні можливості».