Житель Краматорська здавав позиції ЗСУ під Покровськом — його засудили до 15 років

Жителя Краматорська засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Він збирав дані про фортифікаційні споруди та позиції Сил оборони України в Краматорському районі, повідомили в Офісі генерального прокурора.



«За публічним обвинуваченням Донецької обласної прокуратури винесено вирок мешканцю Краматорська за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України). Його засудили до 15 років з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні відомства.



За даними СБУ, засудженим виявився 49-річний безробітний, якого російські спецслужби завербували дистанційно через соціальну мережу «Однокласники». Він публікував антиукраїнські коментарі, після чого вийшов на зв'язок із представниками РФ.



Слідство встановило, що агент передавав інформацію про розташування оборонних споруд та вогневих позицій українських військових, а також намагався виявити місця зберігання техніки та боєприпасів у Покровському напрямку. Під час однієї з розвідних вилазок його затримали за місцем проживання — чоловік готував черговий звіт для свого куратора.



Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з російською стороною.

На Донеччині суд заочно засудив трьох колишніх співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до 14 років позбавлення волі за колабораційну діяльність.



Раніше було заочно засуджено експравоохоронця, який порушує права ув'язнених у захопленому Маріупольському слідчому ізоляторі.



Також на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.