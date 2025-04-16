Українського військового розстріляли окупанти після взяття у полон в Донецькій області

У Волноваському районі Донецької області російські військові розстріляли українського полоненого, який не мав при собі зброї. Офіс генерального прокурора повідомив про початок досудового розслідування за фактом воєнного злочину.
За попередньою інформацією, 11 квітня троє бійців Збройних сил України виконували бойове завдання неподалік селища Роздольне. У ході штурму вони потрапили в полон до російських військових. Одного з українців, уже перебуваючи в полоні і без зброї, розстріляли автоматною чергою.
Справа кваліфікована за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та вважається тяжким міжнародним злочином.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо розстрілу російськими військами беззбройного військовополоненого на Донеччині.
«Це явне порушення Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права — воєнний злочин, який не повинен залишитися безкарним! Я звернувся до ООН і МКЧХ із закликом вжити негайних міжнародних заходів. Ці злочини мають бути задокументовані, а винні — притягнуті до відповідальності. Тиск на Росію має бути посилено, щоб зупинити страти українських військовополонених», — написав він у соціальній мережі Х.
Він також звернувся до українців.
«Якщо ви стали свідками або володієте інформацією щодо таких порушень — повідомляйте про це на гарячу лінію Уповноваженого за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів. Ваші свідчення важливі для документування воєнних злочинів та забезпечення правосуддя», — додав Лубінець.
Раніше військовослужбовці 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ розстріляли пораненого бійця Сил оборони України поблизу села Катеринівка Донецької області.