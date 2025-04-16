Росія атакує Донецьку область «шахедами» з отруйним газом

Збитий «Шахед». Фото: ДПСУ

У Донецькій області нещодавно зафіксували дрони-камікадзе «Шахед», оснащені капсулами з концентрованим газом-іритантом. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, ЗСУ збили ці «шахеди» і вони не потрапили до місць масового скупчення людей.



«Проте ми ясно розуміємо, що росіяни не припинять використовувати хімічну зброю. Тому я закликаю всіх українців, і насамперед жителів Донеччини, бути обережними з невідомими предметами на вулиці й не підходити до уламків «шахедів», навіть якщо дрон майже цілий», – зазначив Філашкін.

Нагадаємо, що раніше розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що росіяни почали обробляти «шахеди» хімічними отруйними речовинами.