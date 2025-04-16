Су-27 ЗСУ вдарив по понтонній переправі в Курській області

Су-27 розбомбив понтонні переправи на Курщині. Фото: кадр із відео

Екіпаж українського Су-27 знищив понтонну переправу в Курській області за допомогою легкої високоточної крилатої бомби GBU-39. Про це повідомили бійці ПС ЗСУ в блозі «Соняшник».



За їхніми даними, під час цієї операції було знищено відразу дві переправи, розташовані неподалік одна від одної на одній і тій самій водоймі.



«Взагалі в цій місії екіпаж знищив одразу дві понтонні переправи (інша — буквально за кілька кілометрів поруч на цій же калабані), а ще після насипав "Хаймарс"», - ідеться в повідомленні.



Деталі завданих ушкоджень уточнюються.

Нагадаємо, 19 лютого 2025 року авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів і ДРГ у Курській області.