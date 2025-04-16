ЗСУ вивели з ладу російську «Акацію» на Донецькому напрямку

Військовослужбовці 412-го полку Nemesis виявили та вразили самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація» на Донецькому напрямку.



«Ця техніка призначена для знищення та придушення засобів ядерного удару, артилерії, танків, живої сили, а також для руйнування оборонних споруд противника», — пояснили військові.



САУ «Акація» оснащена обладнанням для самозаглиблення, що дозволяє за 20–40 хвилин облаштувати вогневу позицію у ґрунті. Однак у цьому випадку установка не встигла реалізувати свої можливості.



Бомбардувальник полку Nemesis вивів «Акацію» з ладу, зробивши її цілком небоєздатною.

Раніше оператори батальйону безпілотних систем «Хижаки Вісот» завдали точного удару по російській бронетехніці на Покровському напрямку. Внаслідок атаки було знищено танк Т-72 «Урал», повідомили українські військові.



Також 412 окремий полк Nemesis повідомив про знищення 100 російських танків за рік бойової роботи. Найбільше поразок підрозділ завдав бронетехніці окупантів на Старобільському напрямку — тільки там було виведено з ладу 28 танків, повідомили в полку.