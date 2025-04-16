Що бачать дрони ЗСУ над захопленим Бахмутом

Українські оператори полюють російських загарбників у центрі зруйнованого Бахмута Донецької області. Пілоти 412 полку Nemesis опублікували кадри, зруйнованого міста, зняті в лютому поточного року.
«Бахмут колись був важливим залізничним вузлом та центром соляної промисловості, де мешкало 84 тисячі українців. Саме тут, ще до проголошення Незалежності України, 24 липня 1990 року над будівлею міської ради вперше на Донеччині було піднято синьо-жовтий прапор. Сьогодні вулиці Бахмута — це суцільні руїни, залишені після настання російської окупаційної армії», — нагадали історію міста у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».
Військові нагадали, що оборона міста тривала майже 10 місяців — із серпня 2022 по травень 2023 року — і стала однією з найзапекліших битв війни РФ проти України. Втрати армії РФ внаслідок боїв під Бахмутом були колосальними: близько 100 тисяч убитих і поранених, понад 80% з яких складали найманці ПВК «Вагнер».