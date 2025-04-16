Рекорд за 15 років: росіяни масово подають позови про визнання людей загиблими чи зниклими

У 2024 році до російських судів надійшло понад 17,4 тис. цивільних позовів про визнання людей загиблими або зниклими безвісти. Це рекордне значення щонайменше з 2010 року випливає з аналізу даних Судового департаменту, проведеного виданням «Важные истории».



Для порівняння: у 2023 році таких справ було майже втричі менше — близько 6 тисяч. При цьому зросла і кількість задоволених заяв: у 2024 році суди задовольнили 10 тисяч із 11 тисяч розглянутих позовів, тоді як роком раніше — 4,1 тисячі з 4,9 тисячі.



Родичі тих, хто пішов воювати проти України, змушені «ховати» їх у судах: хтось заради отримання виплат, хтось через безвихідь.



Аналіз судових рішень показує, що найчастіше військових просять визнати саме загиблими, а не безвісно зниклими. Однак визнання «безвісно зниклим» часто стає лише проміжною формальністю: за три місяці без новин сім'я отримує право звернутися за визнанням смерті офіційно.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що загальні втрати Росії у живій силі з початку повномасштабного вторгнення перевищили 900 тисяч осіб.