Суд «ДНР» засудив ще трьох полонених бійців «Азова» до 24 років колонії

«Верховний суд ДНР» на окупованій Донеччині незаконно засудив трьох військовослужбовців Національної гвардії України (полк «Азов») — Владислава Ручку, Андрія Ярошинського та Дмитра Ігнатенка — до позбавлення волі.



Їх ув'язнили у колонію терміном від 23 років 9 місяців до 24 років. Військовополонених визнали винними за статтями російського законодавства, нібито за «жорстоке поводження з громадянським населенням та вбивство за мотивами політичної та ідеологічної ненависті».



За твердженням Слідчого комітету Росії, інцидент стався у березні 2022 року у Маріуполі, коли окупаційна армія атакувала місто. За версією слідства, українські військові нібито обстріляли з міномету зерносховище, в якому були мирні жителі. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, яка не брала участі в бойових діях.



Ручка та Ярошинського засуджено до 24 років позбавлення волі кожен, Ігнатенко — до 23 років та 9 місяців, усім призначено відбування покарання у колонії суворого режиму.



Раніше заочно було засуджено ще двох «азовців» — Андрія Барського та Юрія Дмитрієва. Вони засуджені до 24 та 24,5 років позбавлення волі відповідно та оголошені у міжнародний розшук.

Раніше Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону сьогодні, 26 березня, ухвалив вирок 23 українцям, пов'язаним із полком «Азов».