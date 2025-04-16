Атака дронів на Дніпро — у місті палають пожежі

У Дніпрі зафіксовано 10 вибухів за 15 хвилин, спостерігаються перебої з електрикою вночі 16 квітня.
Сталося кілька пожеж. Пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей.
«Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі. Пошкоджені будинки, заклади освіти та культури. Понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо — діти», — заявив голова ОВА Сергій Лисак.
Пізніше він повідомив, що війська РФ вбили у Дніпрі молоду дівчину. Ще 7 людей, попередньо, постраждали.
«Серед них — 9-місячна дівчинка. На щастя, її стан задовільний. Лікарі надали допомогу на місці», — розповів Лисак.